Κοινωνία

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ: σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Στην Ελασσόνα ο ΓΓΠΠ, Βασίλης Παπαγεωργίου μετά τον νέο σεισμό. Ο Νίκος Χαρδαλιάς παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων του ΕΣΚΕΔΙΚ. Ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή.

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 20:38, 16 χλμ. ΝΝΔ της Ελασσόνας, με εστιακό βάθος 11,3 χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, ενώ με εντολή του στην περιοχή μεταβαίνει εσπευσμένα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Την Παρασκευή, 5 Μαρτίου και ώρα 09.00, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον βέλτιστο συντονισμό των ενεργειών τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στην περιοχή για την άμεση αποκατάσταση προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει ιδίως στο χωριό Μεσοχώρι.

Με δεδομένη την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εισέρχονται σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές για την αποφυγή τραυματισμών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τρία ξενοδοχεία στα Τρίκαλα και δύο στη Λάρισα έχουν μισθωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους. Οι κάτοικοι της περιοχής που επιθυμούν να μεταβούν στις εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους Δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού), καθώς και οι 1η, 2η, 7η και 8η Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή κάθε συνδρομής προς τους πολίτες, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Εγκέλαδος» για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών.