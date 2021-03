Αθλητικά

Λίβερπουλ – Τσέλσι: νέο “χαστούκι” για τους πρωταθλητές

Συνεχίζει να απογοητεύει η ομάδα του Κλοπ, που είναι πλέον εκτός των ευρωπαϊκών θέσεων!

Το αήττητο σερί της Τσέλσι με τον Τόμας Τούχελ στο «τιμόνι» της, όχι μόνο δεν... έσπασε στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ, αλλά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο κι έφτασε τα 10 ματς, με τους «μπλε» να επικρατούν με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 29ης αγωνιστικής και να μπαίνουν ξανά στην πρώτη τετράδα και σε θέσεις Champions League. Στον αντίποδα οι περσινοί πρωταθλητές παρέμειναν 7οι κι εκτός ευρωπαϊκών «εισιτηρίων».

Από τις 26 Ιανουαρίου, όταν κι ανέλαβε ο 47χρονος Γερμανός την τεχνική ηγεσία της, η Τσέλσι μετράει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες στην Premier League, μία νίκη-πρόκριση στο Κύπελλο Αγγλίας και ένα «διπλό» επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στη φάση των «16» του Champions League.

Οι Λονδρέζοι είδαν στο 24' το VAR να ακυρώνει το γκολ του Βέρνερ ως οφσάιντ, όμως δεν πτοήθηκαν και λίγο πριν το ημίχρονο (42') πήραν το προβάδισμα με το τέρμα του Μάουντ και το κράτησαν ως το φινάλε, απέναντι σε μία Λίβερπουλ που απογοήτευσε για ακόμη ένα παιχνίδι.