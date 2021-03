Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσελέντης στον ΑΝΤ1 για Ελασσόνα: Θα “χορεύουν” για αρκετούς μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Ελασσόνας.

Για μεγάλο μετασεισμό πάνω στο ίδιο ρήγμα έκανε λόγο ο Άκης Τσελέντης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα 5,9 Ρίχτερ που έπληξαν το βράδυ της Πέμπτης την Ελασσόνα, προειδοποιώντας ότι, «η ενεργοποίηση του ρήγματος μπορεί να φέρει κι άλλους μετασεισμούς» και μάλιστα μεγάλους.

Όπως προειδοποίησε, «μεγάλοι μετασεισμοί θα μπορούν να προκαλέσουν καταρρεύσεις σε ήδη ραγισμένα σπίτια».

«Θα χορεύουν για αρκετούς μήνες», είπε αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα που αναμένεται να ακολουθήσει στην περιοχή.

Τέλος, ο Α.Τσελέντης, προειδοποίησε ότι, «έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα του Κορινθιακού μέχρι κα το Αίγιιο και αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει άλλα ρήγματα».

«Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ο πανικός κι όχι ο σεισμός», κατέληξε.