Κοινωνία

Τελωνείο Ευζώνων: ουρές χιλιομέτρων και διαμαρτυρίες από οδηγούς φορτηγών (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ. Από 2.000 φορτηγά ημερησίως, τώρα περνάνε μόλις 150 λόγω των νέων μέτρων.