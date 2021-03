Παράξενα

Ψάρι 130 κιλών πιάστηκε στο Ιόνιο (εικόνες)

"Τρελή" ψαριά στην Πρέβεζα. Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες που έχουν αφήσει άφωνους τους κατοίκους...

'Εναν τόνο... γίγα έπιασε ψαράς στην Πρέβεζα. Το ψάρι αλιεύτηκε στο Ιόνιο και το βάρος του αγγίζει τα 130 κιλά.

Στην παραλιακή όπου έφτασε το ψαροκάικο συγκεντρώθηκε κόσμος προκειμένου να το δει, ενώ αμέσως ξεκίνησε ο τεμαχισμός του και γίνεται ανάρπαστο.

Ο τόνος (Thunnus) είναι γνωστό ψάρι της οικογένειας των Σκομβριδών. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 2,5 μ. ενώ το βάρος του μέχρι και 250 κιλά.

Τα ψάρια αυτά μετακινούνται όλο τον χρόνο και τα συναντάς συνήθως στα βαθιά νερά, όμως τον Μάη και τον Ιούνιο βγαίνουν σε πιο ρηχά νερά για να γεννήσουν.

Μεγάλοι τόνοι ψαρεύονται κυρίως στο Ιόνιο.

Πηγή: PrevezaNews