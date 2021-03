Παράξενα

Ο σεισμός στην Ελασσόνα σε “απευθείας μετάδοση” (βίντεο)

“Στον αέρα” βρήκε τοπικούς βουλευτές, δημοσιογράφους και τεχνικούς, αλλά και δημοτικούς συμβούλους η ισχυρή δόνηση το βράδυ της Πέμπτης

Την ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,9 Ρίχτερ που “χτύπησε” το βράδυ της Πέμπτης την Ελασσόνα κατέγραψε live η κάμερα του Χρήστου Κέλλα, καθώς εκείνη την ώρα ο βουλευτής της ΝΔ μιλούσε σε απευθείας μετάδοση από την Λάρισα, σε εκπομπή του Kontra Channel.

“Σεισμός. Πάρα πολύ δυνατός! Συνεχίζεται! Άνοιξε ο τοίχος πίσω μου”, έλεγε ο Χρήστος Κέλλας, με την ανησυχία να είναι έκδηλη αποτυπωμένη στο πρόσωπό του.

“Στον αέρα” βρήκε ο σεισμός και παρουσιαστή εκπομπής στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό “Θεσσαλία”. “Τώρα γίνεται πάλι σεισμός, νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρός, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούμε να μείνουμε ψύχραιμοι” είπε, χωρίς να σηκωθεί από την καρέκλα του.

Ζωντανά και στο δελτίο ειδήσεων του Star Κεντρικής Ελλάδας, που μεταδίδεται από την Λαμία, μεταδόθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός ταρακούνησε το στούντιο κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, όταν οι δημοσιογράφοι Λένα Παρασκευά και Σπύρος Καρανάσιος παρουσίαζαν τα νέα για την πανδημία.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το μέγεθος της δόνησης, με το έδαφος κάτω από τα πόδια των δύο δημοσιογράφων να σείεται. Μάλιστα η κ. Παρασκευά λέει, “κουνιόμαστε πάρα πολύ και το πάτωμα, και τα φώτα και εμείς”.

Πανικός επικράτησε μεταξύ των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκδηλώθηκε ο σεισμός και εκείνη την στιγμή διακρίνονται ο Δήμαρχος Θοδωρής Αλέκος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σωτήρης Παπαχρήστος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι να αιφνιδιάζονται και αρκετοί από αυτούς να τρέπονται σε φυγή.

