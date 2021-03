Οικονομία

Lockdown: Αλλαγές στο ωράριο των σούπερ μάρκετ

Τα νέα μέτρα έφεραν και αλλαγές στα ωράρια. Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο σε Αττική-Θεσσαλονίκη και τι στην περιφέρεια.

Νέα δεδομένα φέρνει στα ωράρια των σούπερ μάρκετ η αλλαγή στα μέτρα του lockdown και ιδιαίτερα η απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα.

Έτσι, τα σούπερ μάρκετ τα Σαββατοκύριακα σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα κλείνουν στις 18:00 πλέον, αφού η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 19:00.

Τις καθημερινές το ωράριό τους παραμένει 8:00- 20:30.

Στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Κορινθίας, Λευκάδας, Ρόδου, Σάμου & Φθιώτιδας το ωράριο είναι το εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-18:30

Σάββατο: 07:00-18:30

Υπενθυμίζεται ότι, πλέον η μετάβαση για σούπερ μάρκετ με τον κωδικό 2 επιτρέπεται μόνο εντός του δήμου και σε απόσταση έως 2 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας.