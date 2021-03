Life

“Η Φάρμα”: ένταση την πρώτη νύχτα των παικτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως πέρασε η πρώτη βραδιά για τους συμμετέχοντες. Τι λέει ο επιστάτης Ξενάγηση στους χώρους του ριάλιτι περιπέτειας με την κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”.