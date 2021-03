Life

Απολαυστικός ο Λάκης Γαβαλάς στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιδιαίτερη αμφίεση του, η εμφάνιση με τα σκυλιά του και όσα είπε για τα κελιά της ΓΑΔΑ και του κορυδαλλού, την τηλεόραση και την “μοναστηριακή” ιδιωτική ζωή του.