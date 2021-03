Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εκτάκτως στην Κέρκυρα ο Χρυσοχοϊδης

Τι είπε για τα μέτρα, μετά απο σύσκεψη με φορείς και παράγοντες του νησιού

Έκτακτη, ευρεία σύσκεψη εργασίας είχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα, προκειμένου να δοθούν εκ μέρους του υπουργείου κατευθύνσεις προς όλους τους διοικητικούς φορείς για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού και την επιτάχυνση επιστροφής στην κανονικότητα.

«Βρίσκομαι εδώ για να συντονίσω το έργο της πανδημίας. Βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη καμπή, όπου οι εμβολιασμοί προχωρούν πολύ γρήγορα. Είμαστε μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης στην απόδοση των εμβολιασμών και ταυτόχρονα είμαστε μία από τις χώρες που έχουν διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο, είμαστε έτοιμοι να απελευθερωθούμε. Είναι κρίμα, τώρα που σε λίγο θα ανοίξουμε και πάλι την κοινωνία και την αγορά, να καθυστερούμε σε αυτό. Ήρθα, λοιπόν, εδώ, να δώσω πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, να συνεργαστώ με την Περιφέρεια και τους δήμους προκειμένου να γίνει μία παραγωγική συζήτηση και να υπάρξουν όλα εκείνα τα μέτρα που θα περιορίσουν τη μετάδοση και τη διάδοση της πανδημίας στα νησιά μας. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα μπορέσουμε σταδιακά να αρχίσουμε να ανοίγουμε. Να χαμογελάμε. Σας παρακαλώ πολύ κάντε υπομονή. Εμβολιαστείτε όλοι με τη σειρά σας και να προσέχετε» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα εμβολιασμού στα νησιά με στόχο την προσέλκυση τουρισμού, δήλωσε ικανοποιημένος για την εξέλιξή του, ενώ σημείωσε πως «μετά τον εμβολιασμό των μικρών νησιών, έρχεται και η κάλυψη των μεγάλων νησιών, καθώς και ο εμβολιασμός επαγγελματικών ομάδων του τουρισμού».

«Ήδη, τα μικρά νησιά έχουν εμβολιαστεί στο σύνολό τους. Έρχεται η σειρά των μεγάλων νησιών και μία σειρά από επαγγελματικές ομάδες που θα συμμετάσχουν σε όλο το εγχείρημα. Η Επτάνησος είναι πάρα πολύ ελκυστική για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Να είστε βέβαιοι ότι σε λίγους μήνες θα πλημμυρίσουμε πραγματικά από επισκέπτες και θα ξαναχαμογελάσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χροσοχοϊδης.

Στην ευρεία σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, με όλα τα νησιά του Ιονίου, συμμετείχαν η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, όλοι οι δήμαρχοι του νησιού, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, καθώς και ελάχιστοι διοικητικοί φορείς.

«Πάρθηκαν σημαντικά συμπεράσματα για τη νέα κατεύθυνσή που πρέπει να ακολουθηθεί από τους διοικητικούς φορείς των Ιονίων Νήσων για την επιτάχυνση στον δρόμο προς την κανονικότητα. Ο υπουργός έγινε αποδέκτης όλων των προβλημάτων και τις συνθήκες εργασίας στα Ιόνια Νησιά, ενώ έδωσε λύσεις και κατευθύνσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να υπάρξει ευελιξία για τις προμήθειες των προστατευτικών υλικών μας», επεσήμανε η περιφερειάρχης».

«Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη να κεφαλοποιήσουμε ό,τι πετύχαμε και να είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου με τη σφραγίδα της αξιοπιστίας των "καθαρών" νησιών και την ασφάλεια που μπορούμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες μας», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Χρυσοχοϊδης μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, όπου θα διεξαχθεί νέα διαδικτυακή σύσκεψη όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Ιονίων Νήσων.

Σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων εάν είναι ικανοποιημένος από τη διεξαγωγή των ελέγχων που πραγματοποιούν τα Σώματα Ασφαλείας προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού, ο υπουργός, αφού συνεχάρη όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας για τον πολύμηνο αγώνα τους, κάλεσε -για ακόμα μία φορά- τους Έλληνες να κάνουν υπομονή.

«Η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και άλλες ελεγκτικές Αρχές είναι στο πόδι εδώ και δεκατρείς μήνες. Είναι ηρωική η προσπάθεια που κάνουν άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας για να ελέγξουν την εφαρμογή των μέτρων και θα ήθελα να τους αποδώσω συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη η προσπάθεια και καλώ τους Έλληνες πολίτες να κάνουν υπομονή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την κόπωση, ας προσέξουμε για λίγο ακόμη και πραγματικά η άνοιξη, η οποία μπήκε, θα μπει και μέσα στις ψυχές μας και στις καρδιές μας με την πρόοδο των εμβολιασμών και ταυτόχρονα με την εφαρμογή των μέτρων», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα θα ολοκληρώσει τις επαφές του στο νησί με την επίσκεψή του στη Διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας -Ιονίων Νήσων και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα το απόγευμα.

Φωτογραφία: kerkyrasimera.gr