Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας

Ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει αυξητικές τάσεις στην Ελλάδα.

Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας εξέδωσαν η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και η επιστημονική ομάδα της συμβουλευτικής γραμμής 115 25, ενόψει της αυριανής Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η οργάνωση κάνει λόγο για «ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει αυξητικές τάσεις στην Ελλάδα».

Οι μορφές που μπορεί να πάρει η ενδοσχολική βία ποικίλουν: λεκτική (συστηματική χρήση υβριστικών σχολίων), σωματική (σκόπιμα χτυπήματα που οδηγούν σε τραυματισμούς), ηλεκτρονική με υλικό υβριστικού ή ταπεινωτικού περιεχομένου που διαμοιράζεται στο διαδίκτυο, κοινωνική (απομόνωση και αποκλεισμός ατόμου από ομάδες ή δράσεις) και σεξουαλική.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κάθε παιδιού, επισημαίνει η επιστημονική ομάδα της Ένωσης, διαδραματίζουν η οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα «όταν εντοπίζονται παθολογικές συμπεριφορές στο περιβάλλον, αυτό έχει αντίκτυπο και στο παιδί».

Σχετικά με τις ενδείξεις ενδοσχολικής βίας, η επιστημονική ομάδα σημειώνει ότι τα παιδιά που έχουν βιώσει την ενδοσχολική βία (είτε ως θύματα είτε ως θύτες) έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως έχουν άρνηση για το σχολείο και δικαιολογίες για να μην πάνε, συνοδευόμενες από κλάμα. Παρατηρούνται ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους (απόσυρση - επιθετικότητα), ενώ κάποια παιδιά παρουσιάζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα (πόνος στη κοιλιακή χώρα, εμετός, πονοκέφαλος).

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τα παιδιά εκδηλώνουν επιθετικότητα προς τους γονείς ή τα αδέρφια τους ή αποσύρονται από δραστηριότητες, οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο. Ακόμη, κάποια παιδιά έχουν αλλαγή στις διατροφικές του συνήθειες. Συνήθως τα θύματα έχουν ενοχοποίηση και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.

Βασικό όπλο για την εξάλειψη του φαινομένου, καταλήγει η Ένωση, είναι η πρόληψη και στο πλαίσιο αυτό είναι καίριας σημασίας η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, όπως και η ενημέρωση και η συζήτηση με τα παιδιά σε σταθερή βάση τόσο σε οικογενειακό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Το συμβουλευτικό κέντρο της Ένωσης «Μαζί Για το Παιδί» διοργανώνει δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για το σχολικό εκφοβισμό για γονείς εφήβων (10 Μαρτίου) και για έφηβους (11 Μαρτίου), μέσω Zoom.