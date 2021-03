Κοινωνία

Αυστηρό lockdown σε Φωκίδα και Ανώγεια

Τι ανέφερε στις ανακοινώσεις του ο Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Νέες περιοχές μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο», όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, από αύριο Φωκίδα και Ανώγεια μπαίνουν στο «βαθύ κόκκινο». Ειδικά στα Ανώγεια διπλασιάστηκαν τα κρούσματα τις τελευταίες δύο μέρες. Στην Φωκίδα, τα ενεργά κρούσματα αυξήθηκαν από 19 σε 59».

Παράλληλά, όπως είπε η ένταξη της Λάρισας στο «βαθύ κόκκινο» αναστέλλεται, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Επιπλέον, ο υφυπουργός τόνισε πως η κατάσταση οριακή σε Κοζάνη, Καστοριά, Ιωάννινα, Καβάλα, Ημαθία, Σέρρες, Κιλκίς, Ζάκυνθο, Χανιά και Ρέθυμνο.

«Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή και απευθύνουμε έκκληση για τήρηση των μέτρων» σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Αλλαγές για ΚΤΕΟ και γάμους

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε πως για τα ΚΤΕΟ δεν ισχύουν οι περιορισμοί στο SMS 2. Απαιτείται εφεξής αποστολή SMS με κωδικό 2 και αποδεικτικό του ραντεβού.

Επιπλέον, επιτρέπεται τελικά η τέλεση γάμων, ενώ προχθές είχε ανακοινωθεί πως αναστέλλονται, αλλά αυστηρά με την παρουσία έως 9 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα του θρησκευτικού ή πολιτικού λειτουργού καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού.

Φειδωλοί στις μετακινήσεις

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε έκκληση στους πολίτες να είναι φειδωλοί στις μετακινήσεις, καθώς οι μεταλλάξεις επιταχύνουν την μετάδοση του ιού. Κατέληξε λέγοντας πως είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας μέχρι να εμβολιαστεί το σύνολο του λαού.