Κοινωνία

Τρόμος από “τρελό” λεωφορείο στην Κηφισίας (βίντεο)

Ανεξέλεγκτο για εκατοντάδες μέτρα εκινείτο το μήκους 18 μέτρων όχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από τύχη φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε κάποιος πολίτης, το απόγευμα στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο τού οχήματος και έπεσε επάνω σε κολώνα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι διερχόμενοι οδηγοί είδαν ξαφνικά μπροστά τους ένα διπλό λεωφορείο, να μην σταματά, να μην πηγαίνει στον δρόμο, αλλά με ταχύτητα να ανεβαίνει επάνω στο διάζωμα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και να πέφτει επάνω σε μία κολώνα.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ το λεωφορείο ήταν κενό επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είπε στους συναδέλφους του ότι δεν έπιασαν τα φρένα, κάτι όμως που αναμένεται να ερευνηθεί.