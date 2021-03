Κοινωνία

Lockdown: Αλαλούμ με τον κωδικό 6 και τα 2 χιλιόμετρα (βίντεο)

Πονοκέφαλος είναι για κάποιους το νέο όριο για άσκηση ή βόλτα με το κατοικίδιο. Τι λένε πολίτες και ποιο είναι το νέο πλαίσιο για τις μετακινήσεις.