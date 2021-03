Κοινωνία

Χουλιάρας στον ΑΝΤ1 για Ελασσόνα: μας ξάφνιασε ο ισχυρός μετασεισμός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τη σεισμική δραστηριότητα στη Θεσσαλία.