Κόσμος

Ο πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε την “τρομοκρατία που καταχράται τη θρησκεία”

Ιστορική επίσκεψη του Ποντίφικα στο Ιράκ. Προσευχήθηκε με αναφορές στην «ελευθερία της συνείδησης» και τη «θρησκευτική ελευθερία.

Ο πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε «την τρομοκρατία που καταχράται τη θρησκεία», υπερασπίσθηκε την «ελευθερία της συνείδησης» και τη «θρησκευτική ελευθερία» και προσευχήθηκε για την «ειρήνη» και την «ενότητα» στη Μέση Ανατολή, «ιδιαίτερα στη Συρία», κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα της ιστορικής επίσκεψής του στο Ιράκ.

«Η εχθρότητα, ο εξτρεμισμός και η βία (...) αποτελούν προδοσία της θρησκείας. Και εμείς, οι πιστοί, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε όταν η τρομοκρατία καταχράται τη θρησκεία. Αντιθέτως εμείς είμαστε που θα πρέπει να διαλύσουμε με σαφήνεια τις παρεξηγήσεις», δήλωσε ο πάπας ενώπιον μουσουλμάνων, γιαζίντι, ζωροαστρών και σαβαίων αξιωματούχων στη διάρκεια οικουμενικής προσευχής στην Ουρ, τη γενέτειρα του Αβραάμ, σύμφωνα με την παράδοση.

Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε ακόμη «να αναγνωρίζονται και να γίνονται παντού σεβαστές η ελευθερία της συνείδησης και η θρησκευτική ελευθερία». «Είναι θεμελιώδη δικαιώματα επειδή κάνουν τον άνθρωπο ελεύθερο να ατενίζει τον Ουρανό για τον οποίο δημιουργήθηκε», πρόσθεσε.

Πρέπει «να βαδίσουμε από τη σύγκρουση στην ενότητα» σε «όλη τη Μέση Ανατολή» και «ιδιαίτερα στη μαρτυρική Συρία», δήλωσε ακόμη ο πάπας Φραγκίσκος.

«Η ειρήνη δεν απαιτεί ούτε νικητές ούτε ηττημένους, αλλά αδελφούς και αδελφές που, παρά την έλλειψη κατανόησης και τα τραύματα του παρελθόντος, θα βαδίσουν από τη σύγκρουση στην ενότητα», δήλωσε.

«Ας το ζητήσουμε στην προσευχή για όλη τη Μέση Ανατολή, σκέφτομαι ιδιαίτερα τη γειτονική, μαρτυρική Συρία», πρόσθεσε.