Πολιτική

Σχοινάς: η Ευρώπη δίπλα στην Ελλάδα

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν μαζί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, επισκέφθηκαν τα έργα στο νέο ΚΥΤ στη Λέρο.

Το μήνυμα «η Ευρώπη δίπλα στην Ελλάδα» έστειλε σήμερα από τη Λέρο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επιθεώρηση των δομών φιλοξενίας μεταναστών, συνοδευόμενος από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη.

Ο κ. Σχοινάς έγραψε στο twitter, «Σήμερα στην ακριτική Λέρο με τον Ν. Μηταράκη. Επίσκεψη στο ΚΥΤ, επιθεώρηση των έργων της νέας δομής που χρηματοδοτείται κατά 100%από την ΕΕ και θα λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σημαντική μείωση των ροών επιτρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Η Ευρώπη δίπλα στην Ελλάδα».