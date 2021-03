Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Μεγάλη νίκη με οδηγό τον Τέρνερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Δικέφαλος του Βορρά επί του Προμηθέα στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας.

Ηθελε περισσότερο το θετικό αποτέλεσμα, το έδειξε έμπρακτα και πέτυχε σήμερα το στόχο του, υποδεχόμενος για τη 16η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Βasket League, τον Προμηθέα Πάτρας, ο ΠΑΟΚ. Ο "Δικέφαλος" επικράτησε με 81-78, αποτέλεσμα που του έδωσε το δεύτερη, στη σειρά, νίκη του στο πρωτάθλημα, μετά την εκτός έδρας επιτυχία του, την περασμένη Κυριακή (28/2), στη Λάρισα.

Το επίτευγμα των "ασπρόμαυρων"... υπέγραψε ο Ελστον Τέρνερ, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους (4/6 βολές, 6/8 δίποντα, 4/5 τρίποντα). Στήριξαν το έργο του οι Δημήτρης Κακλαμανάκης (15π., 9 ριμπ.), Μάλκομ Γκρίφιν (11π., 6 ασ., 1 κλ.).

Ξεχώρισαν για τον Προμηθέα οι Τζαουάν Εβανς (13π., 6 ριμπ., 1 ασ.), Τζέριαν Γκραντ (13π. , 6 ριμπ. , 9 ασ., 4 κλ.).

Τα δεκάλεπτα : 13-18, 34-27, 56-51, 81-78

Επέβαλε το ρυθμό του και μετά το αρχικό 2-0 από τον ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας απέκτησε τα ηνία στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας εκφραστές του τους Αγκμπελίς, Εβανς (6-10, 10-17). Σκηνικό που διατηρήθηκε ως τις αρχές της δεύτερης περιόδου (15-21), όταν ο "Δικέφαλος", βελτιώνοντας την άμυνά του και επενδύοντας, κυρίως, στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 με τους Τέρνερ, Μπιτς, Γκρίφιν, Μαργαρίτη, "έτρεξε" σερί 22-6 και βρέθηκε στο 22' με +10 (37-27).

Πιέζοντας από την πρώτη πάσα και με τους Τζέριαν Γκραντ, Λούντζη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, οι Πατρινοί μείωσαν στους 3 πόντους στο 25ο (41-38) και ισοφάρισαν τρία λεπτά αργότερα με τρίποντο του Γιαννόπουλου (47-47). Ο ΠΑΟΚ αποκατέστησε την... τάξη υπέρ του και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ξέφυγε με +7 (56-49). Απόσταση που 'ανέβηκε' στο 32' στο +8 (61-53), με τον Τέρνερ να "πυροβολεί" ποικιλοτρόπως.

Οι Αχαιοί δεν εγκατέλειψαν το ματς, πλησίασαν στους 3 πόντους (36' 67-64), με κάρφωμα και φάουλ από τον Κακλαμανάκη, ο ΠΑΟΚ πήγε ξανά στο +6 (72-66) και "καθάρισε" , ουσιαστικά, με τη νίκη.

*Με θέση δίπλα στον πάγκο της ομάδας, παρακολούθησε τη μάχη ο τραυματίας για τον ΠΑΟΚ, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Μεταξύ των θεατών της αναμέτρησης ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος είχε ολιγόλεπτη κουβέντα με τους διοικούντες τον "Δικέφαλο", αλλά και τον επίσης παρόντα στο PAOK Sports Arena, πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο.

Διαιτητές : Παπαπέτρου Π. , Πουρσανίδης Γ., Μαγκλογιάννης

Οι συνθέσεις των ομάδων :

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης) : Μπιτς 3 (1), Κονάτε, Λοβ 8, Γκρίφιν 11 (1), Τσαλμπούρης 3 (1), Μαργαρίτης 5 (1), Κακλαμανάκης 15, Καμπερίδης 5 (1), Κάρτερ 3 (1), Τέρνερ 28 (4)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μάκης Γιατράς) : Αγκμπελίς 6, Γκραντ Τζεράι 8, Λούντζης 12 (1), Έβανς 13 (1), Αγραβάνης Δ. 8, Αγραβάνης Γ. 2, Φορντ 4, Χριστοδούλου, Κουρουπάκης, Γκραντ Τζέριαν 13, Αθηναίου, Γιαννόπουλος 12 (3).