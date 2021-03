Αθλητικά

Παναθηναϊκός: στην πόρτα της εξόδου ο Λάζλο Μπόλονι

Ο 68χρονος τεχνικός αναμένεται να «τελειώσει» άμεσα από τους «πράσινους», καθώς η διοίκηση θεωρεί πως με τον ίδιο στο «τιμόνι» δεν μπορεί να αναστραφεί η όλη κατάσταση.

Η νέα ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, που κόστισε πολύ στον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να φτάσει την πρώτη τετράδα και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» (απ’ τη στιγμή που έχει αποκλειστεί απ’ το Κύπελλο), οδηγεί στην πόρτα της εξόδου τον Λάζλο Μπόλονι.

Ο 68χρονος τεχνικός αναμένεται να «τελειώσει» άμεσα από τους «πράσινους», καθώς η διοίκηση θεωρεί πως με τον Μπόλονι παρόντα στο «τιμόνι» δεν μπορεί να αναστραφεί η όλη κατάσταση. Πόσω μάλλον δε, απ’ τη στιγμή που οι σχέσεις του με το μεγαλύτερο μέρος των παικτών είναι κάκιστες και το κλίμα εντός των «πράσινων» αποδυτηρίων παραμένει πολύ άσχημο.

Και γίνεται διαρκώς πιο «βαρύ» από τα αρνητικά αποτελέσματα. Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες και όλα δείχνουν πως στην εβδομάδα που έρχεται πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (14/03) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Και θα έχει άλλον τεχνικό στον πάγκο του στον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά.

Το ζητούμενο είναι ποια θα είναι αυτή η επιλογή. Το όνομα του Γιάννη Αναστασίου, που θήτευσε στον Παναθηναϊκό από τον Μάιο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2015, είχε «παίξει» δυνατά και τον περασμένο Οκτώβρη, όταν απολύθηκε ο Ντάνι Πογιάτος. Κι αυτή τη στιγμή είναι ξανά στους βασικούς υποψήφιους για το «διάδοχο» του Μπόλονι.

Εντούτοις, ο Αλαφούζος θέλει να κρατήσει τη μεγαλύτερη δυνατή «ισορροπία» με τον general manager της ομάδας, Πιέρ Ντρεοσί, ο οποίος ήρθε καθ’ υπόδειξην Μπόλονι ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τον εκτιμά πολύ και θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα. Απ’ τη στιγμή που ο Ρουμάνος τεχνικός είναι προς την πόρτα της εξόδου, ο Ντρεοσί ακόμη κι αν μείνει (κάτι που είναι ακόμη... αιωρούμενο, καθώς δεν θέλει να «αδειάσει» τον Μπόλονι) θα ήθελε να επιλέξει ο ίδιος τον επόμενο προπονητή.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στα επόμενα 24ωρα, μετά τις επαφές που θα γίνουν σε επίπεδο κορυφής, που θα καθορίσουν και το πως θα διαμορφωθεί πλέον η «πυραμίδα» στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Χωρίς να αποκλείεται και η επιλογή μίας «προσωρινής» λύσης, για να «βγει» η σεζόν, αν κι αυτό επί του παρόντος δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.