Κορονοϊός: προς νέα παράταση το lockdown - Τα σενάρια για λιανεμπόριο και εστίαση

Ασφυκτιά το ΕΣΥ. Προβληματισμός για τη βρετανική μετάλλαξη που εξαπλώνεται. Για πότε μετατίθεται η άρση του lockdown. Τα σχέδια της κυβέρνησης για λιανεμπόριο και εστίαση.

Σταθερά υψηλό παραμένει το ιικό φορτίο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η βρετανική μετάλλαξη εξαπλώνεται ραγδαία στην ελληνική επικράτεια.

Η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία της Αττικής είναι ασφυκτική. Όσες κλίνες ΜΕΘ κι αν ανοίγουν, φαίνεται να μην φτάνουν, με τη πληρότητα να αγγίζει το 93%. Την τελευταία εβδομάδα έγιναν πάνω από 1.600 εισαγωγές, ενώ συνολικά 3.200 ασθενείς νοσηλεύονται στην επικράτεια με κορονοϊό.

Δεκάδες νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό καταγράφηκαν στη χώρα μας το προηγούμενο 24ώρο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, με τον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.301 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, 1.153 προέρχονται από την Αττική, 247 από τη Θεσσαλονίκη και 106 από την Αχαΐα.

Προβληματισμός επικρατεί για τις μεταλλάξεις. Οι επιστήμονες βλέπουν τη ραγδαία εξάπλωσή τους, που σε κάποιες περιοχές έχουν επικρατήσει έως και 90%. Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας παράτασης του lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 22 Μαρτίου. Για την ίδια περίοδο εξετάζει η κυβέρνηση το άνοιγμα του λιανεμπορίου, εάν και εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη Παρασκευη και μεταξύ αυτών προβλέπεται:

Το λιανεμπόριο να ανοίξει μια εβδομάδα μετά στις 22 Μαρτίου.

Να γίνεται με αποστολή SMS στον νέο αριθμό 13032, με χρονικό περιορισμό 2 ωρών και θα επιτρέπεται 1 SMS την ημέρα

Η λειτουργία του λιανεμπορίου να είναι στα πρότυπα των σούπερ μάρκετ, δηλαδή με αριθμητικούς περιορισμούς εντός του καταστήματος και πιθανόν διπλή μάσκα

Μέσα με τέλη Απριλίου αναμένεται να ανοίξει και η εστίαση, η οποία όμως θα επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα, δεν θα αφορά το σύνολο του εξωτερικού χώρου, αλλά μέρος του (π.χ 50 ή 60%)

Όσον αφορά στα σχολεία, θα υπάρχουν αποφάσεις σε τοπικά- περιφερειακά επίπεδα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Δηλαδή κάπου μπορεί να ανοίξουν και αλλού όχι. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως παρατηρείται μείωση της κινητικότητας στους δρόμους τις τελευταίες τρεις μέρες.

Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ

Υπενθυμίζεται ότι αναπροσαρμογές έχουν προκύψει στους κωδικούς μετακίνησης (sms) 2, 3 και 6. Συγκεκριμένα, στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους αλλά και στο SMS 3, όσον αφορά το σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χλμ από τον τόπο κατοικίας.

Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί, δηλαδή, κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικίδιο. Ακόμη, επιπλέον διευκρινίσεις θα ζητούν τα ελεγκτικά όργανα για τον κωδικό μετακίνησης (sms) 4, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS.

Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 7:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) διαμορφώνεται από τις 9:00 το βράδυ ως τις 5:00 το πρωί, λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών, ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινάει από τις 7:00 το απόγευμα. Όσες περιοχές ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής. Επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα ατόμων.