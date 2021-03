Κοινωνία

Εφιάλτης για οικογένεια στο Πικέρμι - Τους βασάνισαν για λίγα ευρώ

Νύχτα τρόμου έζησε ηλικιωμένο ζευγάρι. Κουκουλοφόροι τους χτύπησαν και τους πήραν ακόμη και τις βέρες.

Νύχτα τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Πικέρμι, όταν πέντε άτομα εισέβαλαν σπίτι τους με σκοπό να το ληστέψουν.

Πέντε αδίστακτοι κακοποιοί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους αφού μπήκαν στο σπίτι και χτύπησαν το υπερήλικο ζευγάρι και την οικιακή βοηθό, τους έκλεψαν τα... πάντα.

Ο εφιάλτης για τον 93χρονο και την κατάκοιτη σύζυγό του άρχισε στις 04:45. Αθόρυβα, οι πέντε ληστές τρύπωσαν στην οικία της οδού Θεσσαλών που πιθανότατα παρακολουθούσαν και κατευθύνθηκαν στο υπνοδωμάτιο.

Οι τέσσερις, χτύπησαν τον 93χρονο και την σύζυγο του ενώ κοιμόντουσαν ενώ ο πέμπτος ζητούσε από τον ηλικιωμένο να του αποκαλύψει πού βρίσκονται τα χρήματα τους.

Αφού ο ηλικιωμένος τους έδωσε 400 ευρώ, οι δράστες συνέχισαν να χτυπούν τον 93χρονο ώστε να τους δώσει ακόμη περισσότερα. Όταν κατάλαβαν ότι δεν είχε άλλα μετρητά, του άρπαξαν το σταυρό που είχε στο λαιμό του, ενώ επιτέθηκαν και στη σύζυγο του η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, αφαιρώντας της την βέρα και ένα ασημένιο σταυρό.

Οι δράστες αποχώρησαν αφού πρώτα έδεσαν τον ηλικιωμένο με την οικιακή βοηθό, πετώντας τα κινητά τους στη λεκάνη.