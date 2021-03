Κοινωνία

Lockdown: Δεκάδες συλλήψεις και πρόστιμα πάνω από 650000 ευρώ

Ο απολογισμός των 81.745 ελέγχων για τα μέτρα της ΕΛΑΣ. Μεγάλη "πληγή¨ οι συναθροίσεις στα σπίτια.

Σε 23 συλλήψεις προχώρησε χθες η ΕΛ.ΑΣ. για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες και για παραβάσεις των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού.

Ενδεικτικά, οκτώ άτομα συνελήφθησαν, καθώς συμμετείχαν σε τυχερά παιχνίδια εντός καταστήματος στην Αττική και από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επίσης, η Αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ταβέρνας για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 19 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Συνολικά, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν χθες Σάββατο, 81.745 ελέγχους και κατέγραψαν 2.073 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 658.600 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τέσσερις επιχειρήσεις.