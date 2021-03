Πολιτισμός

Μεγανήσι: Πώς έγινε από τα πρώτα covid-free ελληνικά νησιά

Κοντά στο Μεγανήσι, covid-free νησάκια είναι πλέον ο Καστός και ο Κάλαμος όπου οι λιγοστοί κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί.

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές για την νέα τουριστική περίοδο στο Μεγανήσι, καθώς κατατάσσεται στα πρώτα covid-free ελληνικά νησιά . "Το Μεγανήσι στην τρέχουσα συγκυρία ανοίγει νέα σελίδα και πλέον αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία και ασφάλεια", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παύλος Δάγλας, ο οποίος παρέθεσε τα ακριβή στοιχεία των εμβολιασμών.

«Έγινε μία τιτάνια προσπάθεια, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εμβολιαστούν όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών. Στις 4 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε η 2η φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για 445 άτομα. Επίσης, την ίδια ημέρα, έγινε η 1η δόση του εμβολίου σε 167 κατοίκους, ώστε στις 24 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί για αυτούς η 2η φάση, το ποσοστό των εμβολισμένων πολιτών στο Μεγανήσι, θα ανέλθει στο 85%» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δάγλας, ευχαρίστησε τους υπαλλήλους του Δήμου, τον αγροτικό ιατρό Νίκο Δημητρέλλο και το νοσοκομείο Λευκάδας το οποίο προσέφερε βοήθεια στην ομάδα των ιατρών που πραγματοποίησαν του εμβολιασμούς, για την βοήθεια και την στήριξη του εγχειρήματος.

