Κόσμος

Σιβηρία: Συναγερμός για φωτιά σε υποβρύχιο αγωγό αερίου

Φόβοι για ρύπανση έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγωγό στη Σιβηρία.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποθαλάσσιο αγωγό αερίου στο μέσον ενός παγωμένου ποταμού στη Σιβηρία, προκαλώντας ανησυχίες και ελέγχους για ενδεχόμενη μόλυνση, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος μιας ρωσικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ελέγχου.

Περίπου 700 τόνοι ενός μείγματος υγροποιημένου αέριου πετρελαίου (προπάνιο και βουτάνιο) βρίσκονταν σε εκείνο το τμήμα του αγωγού, σύμφωνα με τον Αντρέι Βιλ, εκπρόσωπο της Rostekhnadzor, μιας κυβερνητικής υπηρεσίας που ειδικεύεται στον έλεγχο των υποδομών.

Ο μεγαλύτερος ρωσικός πετροχημικός όμιλός Sibur, στον οποίο ανήκει ο αγωγός, ανέφερε πως η διαρροή αερίου, που σημειώθηκε χθες Σάββατο, προκάλεσε μικρή πυρκαγιά στον ποταμό Ομπ, που είναι καλυμμένος με πάγο και χιόνι αυτή την εποχή, στον αυτόνομο τομέα Χάντι-Μάνσι.

Η εταιρία διαβεβαίωσε πως το συμβάν έλαβε χώρα 44 χλμ. μακριά από οποιοδήποτε ενδιαίτημα, πως δεν προκάλεσε θύματα και πως δεν συνιστά "κίνδυνο για τον πληθυσμό και το περιβάλλον".

Η Sibur ανέφερε πως οι εναπομείναντες υδρογονάνθρακες καίγονται σε υποδομές που προβλέπονται γι΄αυτό τον σκοπό.

Όμως ο εκπρόσωπος της Rostekhnadzor εκτίμησε, στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram, πως "οι δηλώσεις που κάνουν λόγο για απουσία κινδύνου για το περιβάλλον εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες".

Δημοσιοποίησε επίσης δύο φωτογραφίες, που ελήφθησαν σήμερα, που δείχνουν φλόγες αερίου εκεί όπου κάηκε το υπερβάλλον αέριο και το σημείο της διαρροής απ΄όπου αναδύεται καπνός.

Χθες, η Σβετλάνα Ραντιονόβα, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας προστασίας της φύσης (Rosprirodnadzor) ανήρτησε βίντεο που έδειχνε μεγάλες φλόγες να υψώνονται μέσα στη νύχτα από τον αγωγό.

Αξιωματούχος της Sibur, ο Αλεξάντρ Τεπλιάκοφ, δήλωσε από την πλευρά του σήμερα πως η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και πως η επιχείρηση θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη για ενδεχόμενες συνέπειες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρίνισε πως 27 άνθρωποι και 12 μηχανήματα βρίσκονται επί τόπου, Θα γίνουν αναλύσεις στο νερό προκειμένου να εντοπιστεί οποιαδήποτε μόλυνση, και θα διεξαχθεί έρευνα για τις αιτίες που προκάλεσαν το ατύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος την περιβαλλοντικής ΜΚΟ Greenpeace, ο Ιβάν Μπλόκοφ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό "Ηχώ της Μόσχας" πως οι συνέπειες μιας διαρροής αερίου είναι "πολύ πιο περιορισμένες" από εκείνες της διαρροής πετρελαίου.

Στη Ρωσία, οι βιομηχανικές μολύνσεις είναι συχνές λόγω των παλιών υποδομών ή της έλλειψης ελέγχων.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο μεταλλευτικός γίγαντας Nornickel καταδικάστηκε να καταβάλει 146,2 δισεκ. ρούβλια (1,6 δισεκ, ευρώ) μετά τη διαρροή, στα τέλη Μαΐου του 2020, 21.000 τόνων καυσίμου στον υδροφόρο ορίζοντα της ρωσικής Αρκτικής.