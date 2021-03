Κοινωνία

Τρομακτικό τροχαίο με νταλίκα στον Κηφισό (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο “καρφώθηκε” στα κιγκλιδώματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Μία νταλίκα εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.,

Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Εξαιτίας του ατυχήματος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη μεσαία και τη δεξιά λωρίδα, καθώς και στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού.