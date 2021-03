Κόσμος

Φονικές εκρήξεις σε στρατόπεδο

Τρομακτικές εκρήξεις σε στρατόπεδο. Αναφορές για πολλά θύματα.

Τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις προκάλεσαν "θύματα" σήμερα σε στρατόπεδο και γύρω από αυτό στην οικονομική πρωτεύουσα της Ισημερινής Γουινέας, Μπάτα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση που δείχνει εικόνες σπιτιών κατεστραμμένων από τις εκρήξεις και τραυματίες.

Η αιτία αυτών των εκρήξεων παραμένει άγνωστη, αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν "ότι μπορεί να προέρχονται από το οπλοστάσιο" του στρατοπέδου της συνοικίας Νκοτόμα, δήλωσε δημοσιογράφος του TVGE.

Το δημόσιο δίκτυο αυτού του μικρού κράτους της κεντρικής Αφρικής, που κυβερνάται με σιδερένια πυγμή από τον πρόεδρο Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκουέμα επί σχεδόν 42 χρόνια, μεταδίδει πολλές εικόνες σπιτιών που έχουν μετατραπεί σε ερείπια, τραυματίες που απεγκλωβίζονται από τα συντρίμμια, και άλλοι που κείτονται στο έδαφος μέσα σε ένα νοσοκομείο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο αλλά δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν δείχνουν μια μεγάλη περιοχή καταστροφής με τις στέγες να έχουν ξηλωθεί από τα σπίτια και τους ανθρώπους να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις.