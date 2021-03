Κοινωνία

Κρικέτος για Νέα Σμύρνη: ευθύνη των Αξιωματικών ο έλεγχος για τα μεταλλικά γκλομπς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Χορηγεί η Υπηρεσία μεταλλικά γκλομπς;" διερωτήθηκε ο Γ.Γ της Ένωσης των Αστυνομικών Δυτικής Αττικής. Τι απαντά στα όσα είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας.