Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: έρχονται οι “νταντάδες της γειτονιάς” (βίντεο)

Η Υφυπ. Εργασίας ανακοίνωσε και πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που επιδεικνύουν ισότιμη αντιμετώπιση των υπαλλήλων τους.

«Άμεσα θα έρθει στην Βουλή η διάταξη που θα μετατρέπει σε αυτοτελές αδίκημα την σεξουαλική παρενόχληση και θα αυξάνει τις ποινές για τουε δράστες», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Υφυπουργός Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Με αφορμή την σημερινή Ημέρα της Γυναίκας, ανέφερε ότι γίνονται σε όλη την Ελλάδα δράσεις ενίσχυσης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στους χώρους εργασίας, στις αμοιβές και στις ευκαιρίες καριέρας, ενώ ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν και προγράμματα με χρηματοδοτήσεις και επιβραβεύσεις επιχειρήσεων που θα κάνουν πράξη την ισότητα για τους εργαζόμενους τους, η οποία θα πιστοποιείται μάλιστα και με ειδικό σήμα.

Ακόμη, η κ. Συρεγγέλα είπε θα υλοποιηθεί πρόγραμμα, οι ακριβείς όροι του οποίου είναι υπό διαμόρφωση, ένα δηλαδή θα είναι με την χορήγηση voucher σε μητέρες ή οικονομική ενίσχυση με άλλον τρόπο, ώστε να βοηθούν μητέρες με μικρά παιδιά για να μπορούν να εργαστούν. Αυτό, όπως είπε θα είναι εφικτό με ένα πρόγραμμα που θα στηρίζει «τις νταντάδες της γειτονιάς», δηλαδή παιδαγωγών-φυλάκων που θα κρατούν στο σπίτι της μητέρας παιδιά από 6 μηνών έως 2,5 χρόνων ή θα κρατούν σε δικό τους χώρο έως 3 παιδιά εργαζόμενων μητέρων, ηλικίας έως 2,5 ετών, ώστε οι μητέρες να μπορούν να εργάζονται με πλήρες ωράριο και να μην αναγκάζονται να ζητούν μείωση του ωραρίου τους.