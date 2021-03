Πολιτική

Σύγκρουση Βούλτεψη - Νοτοπούλου στον ΑΝΤ1 για την Νέα Σμύρνη και τα επεισόδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετωπική σύγκρουση με σκληρές εκφράσεις, αιχμές και υπονοούμενα, ανάμεσα στις εκπροσώπους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.