Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αναστασιάδη για το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία με φόντο τη Διάσκεψη 5+1 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του στενού και συνεχούς συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας σε όλα τα ζητήματα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις ενόψει της άτυπης Διάσκεψης 5+1 για το Κυπριακό, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στις 27-29 Απριλίου, καθώς και την προετοιμασία εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου.

«Το Κυπριακό είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ: η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ένωσης, τώρα και μετά την επανένωση. Η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με την επίλυση του Κυπριακού» επισημαίνει νωρίτερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. «Το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι σχέσεις πλησιάζουν σε ένα σημείο καμπής μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο έτος 2020» πρόσθεσε.