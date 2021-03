Υγεία - Περιβάλλον

Λουκίδης: πλέον νοσηλεύονται ολόκληρες οικογένειες με κορονοϊό

Αυξάνονται τα περιστατικά κατάθλιψης και άγχους, επεσήμανε ο ψυχίατρος και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων Β.Μποζίκας.

«Νοσηλεύουμε πλέον ανθρώπους του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος» δήλωσε ο καθηγητής πνευμονολογίας στο «Αττικόν», Στέλιος Λουκίδης. «Έχουμε οικογένειες ολόκληρες τέσσερα, πέντε άτομα και οι τρεις νοσηλεύονται», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον τελευταίο μήνα αυτό που ακούμε είναι εργασιακός χώρος, κοινωνικές επισκέψεις και χαλάρωση των μέτρων. Δηλαδή πήγα μίλησα με κάποιον χωρίς μάσκες σε έναν εργασιακό χώρο που ήμασταν τρία άτομα», πρόσθεσε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Ο κ. Λουκίδης εκτίμησε ότι η επιθετική αύξηση που υπάρχει τον τελευταίο μήνα ανεβαίνει προς τα επάνω και την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη οι ΜΕΘ και οι κλινικές θα έχουν μεγάλη πίεση γιατί οι εισαγωγές και η βαρύτητα βγαίνει σε δεύτερο χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το λιανεμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει υπό όρους καθώς όπως εξήγησε είχε το μικρότερο ποσοστό από όσα συμμετείχαν στην αύξηση των περιστατικών.

Μιλώντας στον ίδιο σταθμό, ο καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής της Β' Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, Βασίλης Μποζίκας, τόνισε ότι η επιτροπή των ειδικών του Υπουργείου Υγείας, προτείνει καλύτερη υγειονομική επιτήρηση με περισσότερα τεστ στους εργασιακούς χώρους και ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

Συμπλήρωσε δε, ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουμε και παρότρυνε τους πολίτες όποτε μπορούν να εμβολιάζονται. Υπογράμμισε ότι αιτία της αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι οι μεταλλάξεις. Επιπλέον, όπως είπε προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των σχολείων και της οικονομίας.

Μιλώντας για την πίεση και την κόπωση που παρατηρείται στον πληθυσμό, ο κ. Μποζίκας είπε ότι υπάρχει ψυχολογική πίεση ενώ αυξάνονται τα περιστατικά κατάθλιψης και άγχους. Επίσης, πολλοί νιώθουν θυμό αλλά και μοναξιά υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο ίδιος, τονίζει πώς είναι σημαντικό να μη χάνουμε την επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή, παρότι δεν υπάρχει η φυσική επαφή πρέπει να διατηρείται η συναισθηματική όπως είπε. Να υπάρχει επικοινωνία η οποία θα μπορεί να συντηρηθεί ακόμη και μέσω διαδικτύου. «Είναι σημαντικό να μην απομακρυνόμαστε συναισθηματικά από τους αγαπημένους μας», τόνισε χαρακτηριστικά.