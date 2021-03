Κοινωνία

Κουφοντίνας: δικαστικό "όχι” για μεταγωγή στον Κορυδαλλό

Τι ειχε ζητήσει η Εισαγγελέας της έδρας. Με πόσες ψήφους υπέρ ελήφθη η τελική απόφαση.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας απέρριψε το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα να ακυρωθεί η απόφαση μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού, με τον ίδιο να επιμένει ότι πρέπει να μεταχθεί στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Η αίτηση του πολυισοβίτη, αρχιεκτελεστή της "17Ν" και απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα αφορούσε την ακύρωση της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού, αλλά και την απόφαση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σοφίας Νικολάου για το εν λόγω θέμα.

Η Εισαγγελέας έχει προτείνει από την περασμένη Παρασκευή να απορριφθεί «ως απαράδεκτο» το αίτημα για ακύρωση της μεταγωγής στον Δομοκό, στο δε αίτημα για ακύρωση της απόφασης της κ.Νικολάου η Εισαγγελέας είχε προτείνει να κηρυχθεί το δικαστήριο ως αναρμόδιο, διότι πρόκειται για ατομική διοικητική πράξη και αρμόδια να την κρίνουν είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Ο ίδιος ο απεργός πείνας πάντως υποχώρησε μερικώς την Παρασκευή, κι ενώ συνεχίζει την αποχή από σίτιση και νερό, δέχτηκε την Παρασκευή ορό ενυδάτωσης, που όπως του είπαν οι γιατροί είναι αναγκαίος για την αποφυγή ανεπίστρεπτης βλάβης.