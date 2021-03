Life

Η Ματθίλδη Μαγγίρα στο “Πρωινό” για το “YSFS - All Star” και την κακοποίηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την επόμενη εμφάνιση της στο εντυπωσιακό σόου του ΑΝΤ1, αλλά και τις καταγγελίες για σωματική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση από ηθοποιούς.