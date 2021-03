Πολιτική

Κορονοϊός: σκληρή κόντρα ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας και τον ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Αττική κινδυνεύει να γίνει Μπέργκαμο με υπογραφή του κ. Μητσοτάκη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Απογοητεύεστε που δεν γινόμαστε και υπονομεύετε την εθνική προσπάθεια», απάντα το Υπουργείο Υγείας.

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Υγείας, με επίκεντρο την πανδημία και την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην Αττική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, υποστηρίζει ότι «μετά από πέντε μήνες αποτυχημένου λοκντάουν, η πανδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου. Χωρίς σαφή εικόνα της διασποράς στην κοινότητα, τα κρούσματα ανεβαίνουν μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων και των ανθρώπινων απωλειών. Τα νοσοκομεία της Αττικής είναι στο κόκκινο, ενώ κάθε μέρα μεγαλώνει η λίστα αναμονής συμπολιτών μας για ΜΕΘ».

«Ακόμα και τώρα, η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές που παραμένουν covid free, την ώρα που ακυρώνονται εκατοντάδες χειρουργεία για άλλες νόσους με κίνδυνο για τη ζωή των ασθενών. Η Αττική κινδυνεύει να γίνει Μπέργκαμο με υπογραφή του κ. Μητσοτάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Άμεση ήταν η απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο επισημαίνει σε δελτίο Τύπου, ότι «είναι η πολλοστή φορά σε αυτό το χρόνο πανδημίας Covid-19, που ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ότι: "θα γίνουμε Μπέργκαμο". Το γεγονός ότι δεν γινόμαστε, αντί να τον ικανοποιεί προφανώς τον απογοητεύει».

Και συνεχίζει το Υπουργείο Υγείας, «σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, όπως έκαναν όλο αυτό το διάστημα, παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, στο σωστό χρόνο, με ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο και με μόνο γνώμονα την υγεία των συμπολιτών μας. Την ώρα που δίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι τη μάχη, ο κινδυνολογικός λαϊκισμός υπονομεύει την εθνική προσπάθεια».