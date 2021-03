Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Θεοδωρίδου: Χορήγηση και στους άνω των 65 ετών (βίντεο)

Η επικαιροποίηση των συστάσεων από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τι είπε για τις νέες μελέτες.

Τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca και στους άνω των 65 ετών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις τελευταίες έρευνες, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προχώρησε στην επικαιροποίηση των συστάσεών της αναφορικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, είναι «ασφαλές, ανοσογόνο και αποτελεσματικό» και προστατεύει έναντι της σοβαρής νόσου, ενώ επιπλέον βοηθάει στη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και νέες γνώσεις προστίθενται σχετικά με τα εμβόλια, ανέφερε η Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Οι μελέτες αρχικά περιελάμβαναν μικρό αριθμό ατόμων άνω των 65 ετών και η Επιτροπή Εμβολιασμού στην Ελλάδα, αποφάσισε τη χορήγηση του εμβολίου από 18 έως 64 ετών. Ωστόσο αυτές οι συστάσεις τροποποιήθηκαν και σήμερα, έχουν προδημοσιευθεί τρεις μελέτες για την αποτελεσματικότητα σε άτομα άνω των 65 ετών.

Σημείωσε ακόμα, ότι η αποδοχή των εμβολίων είναι ικανοποιητική, αλλά υπάρχουν ακόμη άτομα που δεν εμβολιάζονται. Ωστόσο παρουσιάζεται αύξηση στην πρόθεση εμβολιασμού από τον Νοέμβριο, όπως είπε, τονίζοντας ότι χρειάζεται κινητοποίηση υπέρ του εμβολιασμού.