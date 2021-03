Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στο Δαμάσι: “Εφιάλτες” στα χαλάσματα που άφησε ο σεισμός (βίντεο)

Μια καινούργια αρχή προσπαθούν να κάνουν οι κάτοικοι, που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά.​