Συνέντευξη Χάρι-Μέγκαν: “Τριγμοί” στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ (βίντεο)

Θύελλα αντιδράσεων στο παλάτι από τις σκανδαλώδεις αποκαλύψεις. Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θέλει ούτε καν να δει τη συνέντευξη.​

Του Νικόλα Βαφειάδη

Τις “πύλες της κολάσεως” άνοιξαν, σύμφωνα με τους βασιλικούς αναλυτές, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, με τη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρι, την οποία μετέδωσε ολόκληρη ο ΑΝΤ1, εξασφαλίζοντας τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελλάδα από το CBS.

Ήδη ξεκίνησε η συζήτηση για το ποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας ευθύνεται για τα ρατσιστικά σχόλια, όταν η Μέγκαν ήταν έγκυος στον Άρτσι.

Χαρακτηριστική είναι η αποκάλυψη του Χάρι ότι η βασίλισσα Ελισάβετ τον κάλεσε μαζί με τη Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν, στις 6 Ιανουαρίου του 2020, να μείνουν στο παλάτι του Σάντριγχαμ για μια νύχτα και να συζητήσουν.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ένιωθαν από την αρχή ότι βρίσκονταν σε στενό κλοιό κι αποφάσισαν να παντρευτούν κανονικά τρεις ημέρες πριν από την επίσημη τελετή.

Το πρόβλημα με τη συνέντευξη - “βόμβα”, όπως τη χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, είναι ότι στην εποχή του διαδικτύου, την έχει παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης και η αλλαγή στις αντιλήψεις περί βασιλικής οικογένειας είναι ριζική.

Σκληρή κριτική από τις βρετανικές ταμπλόιντ

Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι των βρετανικών εφημερίδων, που σταχυολόγησε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οίκος των Ουίνδσορ περνάει τέτοια κρίση. Ο προσωπάρχης της αξέχαστης Νταϊάνα, βρίσκει κοινά σημεία στην υπόθεση της θλιμμένης πριγκίπισσας και στην απομάκρυνση του γιου της από το παλάτι.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του παλατιού, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει αυτό το “τσίρκο”, όπως χαρακτήρισε ο αυλικός τη συνέντευξη.

Παρακολουθήστε όλη τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ΕΔΩ.