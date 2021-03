Κοινωνία

Επεισόδια στην Πανόρμου

Ένταση και επεισοδία μεταξύ ομάδας ατόμων και αστυνομικών.

Ένταση σημείωθηκε απόψε στην Πανόρμου μεταξύ ομάδας ατόμων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έξω από το σταθμό του μετρό στην Πανόρμου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 100 άτομα, ορισμένοι από τους οποίους, μόλις είδαν αστυνομικούς τούς επιτέθηκαν με πέτρες.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις προσαγωγές έως αυτή την ώρα.