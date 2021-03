Κοινωνία

Νέα Σμύρνη – Δικηγόρος αστυνομικού στον ΑΝΤ1: δέχθηκαν επίθεση από 60 άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «κουκουλοφόρους» μάρτυρες έκανε λόγο η δικηγόρος του αστυνομικού που καταγράφηκε στο βίντεο ασκεί βία σε πολίτη.

«Προηγήθηκε αξιόποινη πράξη, υποστήριξε η δικηγόρος του αστυνομικού που έχει καταγραφεί σε βίντεο να ξυλοκοπεί άγρια πολίτη στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η κ. Βαρελά είπε πως οι αστυνομικοί που έφτασαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, δέχθηκαν επίθεση από πάνω από 60 άτομα. Όπως είπε, υπήρχε κάλεσμα για ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων της Νέας Σμύρνης, ενάντια στα μέτρα για τον κορονοϊό και την καταστολή.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι, έγινε ανώνυμη κλήση από πολίτη και «δύο ομάδες ΔΙΑΣ ξεκίνησαν να επιβάλλουν πρόστιμα με κάθε ευγένεια, όπως προβλέπεται».

Τότε ήταν, σημείωσε που ζήτησαν ενισχύσεις, λόγω της επίθεσης που δέχθηκαν και αυτό έχει καταγραφεί στις επικοινωνίες των αστυνομικών.

Η κ.Βαρελά επιμένει ότι οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, λέγοντας πως «είδαμε κουκούλες, δεν είδαμε πρόσωπα».

«Δε φταίει η αστυνομία που φοβήθηκαν τα παιδάκια, φταίνε τα επεισόδια που προηγήθηκαν», κατέληξε.

Μιλώντας, επίσης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο ΓΓ των ειδικών φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος διερωτήθηκε αν «είναι περίεργο ότι κάποιοι συμμετείχαν και μάλιστα ένας είχε συλληφθεί στο υπουργείο Υγείας», πληροφορία που όπως είπε γνωρίζει από τη δικογραφία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον κ.Μαυροειδάκο, οι αστυνομικοί στο βίντεο, ζητούν λεκτικά από τον νεαρό να παραμείνει, για να συλληφθεί, ενώ εκείνος προσπαθεί να φύγει.

«Αυτοί που τραβάνε το βίντεο γιατί δεν κατέγραψαν την επίθεση προς τους αστυνομικούς;», πρόσθεσε.

«Δεν είναι η καλύτερη εικόνα αστυνομικού», είπε για τις εικόνες που καταγράφηκαν στα βίντεο, τόνισε όμως πως είναι σωστή «η διαδικασία της σύλληψης όμως, ο αστυνομικός θα προφυλάξει τον οπλισμό του».

«Η ομάδα που έκανε καλέσματα περίμενε τους αστυνομικούς για να κάνει επεισόδια», υποστήριξε, κατηγορώντας τους δικηγόρους για «πολύ ευαισθησία».

«Η ομάδα ΔΙΑΣ είναι η πιο αγαπητή στον κόσμο, όμως κακώς πήγε εκεί. Δεν είναι αποστολή της να παίρνει μέτρα κατά του κορονοϊού. Δεν είναι για διαχείριση πλήθους, δεν είχε ούτε κρότου λάμψης».

Σύμφωνα τέλος με τον Σ.Μαυροειδάκο, είναι «σύννομο κατά τη διάρκεια της σύλληψης να κάνει χρήση της ράβδου, όμως αν έχει ξεφύγει, θα το πουν τα δικαστήρια».

Γερακαράκος: κάναμε αστυνομικούς σε 20 μέρες

«Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος, αναφορικά με το περιστατικό της Νέας Σμύρνης.

Έκανε λόγο για «πολύ άσχημη εικόνα που εκθέτει τους συναδέλφους μου, αλλά και την ΕΛΑΣ», ενώ εκτίμησε ότι, οι αστυνομικοί που ασκούν βία, «για κάποιους λόγους έχασαν τον αυτοέλεγχο».

«Κάναμε αστυνομικούς σε 20 μέρες», είπε, τονίζοντας πως «υπάρχουν ευθύνες» και ότι, « δεν μπορούμε να ζητάμε ευθύνες από παιδιά που σε 20 μέρες βάζουν τις στολές», πυροδοτώντας αντιπαράθεση με τον ΓΓ των Ειδικών Φρουρών που ήταν στο στούντιο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣΑ, Μιχάλης Καλαντζόπουλος κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία για το περιστατικό και είπε στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1 πως, το θεώρησε χρέος του καθώς «σέβομαι τους αστυνομικούς, αλλά ως πολίτης δεν μπορώ να βλέπω τέτοιες εικόνες».