Θράψαλο “γίγας” ξεβράστηκε στην Κέα (εικόνες)

Γιγαντιαίο θράψαλο στην ακροθαλασσιά κέντρισε το ενδιαφέρον των περιπατητών!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους περιπατητές που βρέθηκαν σε κεντρική παραλία της Κέας.

Καθώς απολάμβαναν τη βόλτα τους είδαν μπροστά τους ένα γιγαντιαίο θράψαλο που ξεπερνούσε το ένα μέτρο σε μήκος!

Άρχισαν να το φωτογραφίζουν και να αναρτούν τις εικόνες στο διαδίκτυο, προκαλώντας τον θαυμασμό των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα θράψαλο τέτοιου μεγέθους ξεφράζεται σε παραλία της Ελλάδας. Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είναι σχετικά συχνά τα ευρήματα αυτού του είδους που ξεβράζεται, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, σε διάφορες παραλίες του Αιγαίου και του Ιονίου.

Πηγή: cyclades24.gr / Φωτό: Evelina Kbella