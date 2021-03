Πολιτική

Φον Ντερ Λάιεν κατά AstraZeneca: πρώτα παραδόσεις, μετά εξαγωγές

Η πρόεδρος της Κομισιόν για τις καθυστερήσεις παράδοσης των εμβολίων.

H EE «έχει κουραστεί να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν σε ενημέρωση ομάδας δημοσιογράφων, σύμφωνα με τον EU Observer.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι «εάν μια εταιρεία δεν παραδίδει, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εξαγωγές» και προσέθεσε ότι η AstraZeneca έχει παραδώσει στην Ιταλία λιγότερο από το 10% της σύμβασης για το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «δεν κοιτάζουμε χώρες, αλλά εταιρείες. Η AstraZeneca πρέπει πρώτα να δείξει βελτίωση ή αύξηση των παραδόσεων προτού μπορέσουν να εξάγουν την παραγωγή AstraZeneca από την Ευρώπη».

«Η εταιρεία πρέπει να παραδώσει. Και αυτό θα δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη ότι τηρούν τη σύμβασή τους και αν τηρούν τη σύμβαση, φυσικά, οι πόρτες είναι ανοιχτές για εξαγωγές» συμπλήρωσε.

Επιπροσθέτως, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη αυξάνονται και ότι η ΕΕ θα επιτύχει τον στόχο της εμβολιασμού του 70% του ενήλικου πληθυσμού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού».