Εξαδάκτυλος: αν ανοίξει πρόωρα η εστίαση κινδυνεύουμε να κλείσουμε τα πάντα

«Έχουμε έναν νέο ιό που είναι πιο μεταδοτικός και μεταδίδεται από όλο το ηλικιακό φάσμα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

«Το εμπόριο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα γιατί είναι αναγκαίο οικονομικά και μπορεί να περιοριστεί με διάφορους τρόπους η επικινδυνότητα του», δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, αναφερόμενος στο πολυπόθητο άνοιγμα της αγοράς.

Το θέμα είναι, πρόσθεσε πώς θα αποφευχθούν οι εικόνες συνωστισμού στους δρόμους και αυτό είναι υπό επεξεργασία.

Για το άνοιγμα της εστίασης, ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι είναι μία δραστηριότητα όπου αναγκαστικά δεν τηρούνται τα μέτρα και αν την ανοίξουμε πρόωρα, κινδυνεύουμε να κλείσουμε τα πάντα. «Η εστίαση θα πρέπει να ακολουθήσει σε ανοιχτούς χώρους έτσι ώστε ανοίξει να παραμείνει ανοιχτή για να είναι και ο προπομπός της τουριστικής περιόδου», είπε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Χαρακτήρισε ακόμα πολεμικές τις συνθήκες στα νοσοκομεία αλλά εκτίμησε ότι θα αντέξουμε. «Κάποιος που θα χρειαστεί να διασωληνωθεί δεν θα περιμένει δυο ώρες να βρεθεί το κρεβάτι. θα διασωληνωθεί και θα μεταφερθεί στο κρεβάτι μετά από δυο ώρες. Έγινε και στο δεύτερο κύμα».

Όπως εξήγησε «έχουμε ένα νέο ιό που είναι πιο μεταδοτικός και μεταδίδεται από όλο το ηλικιακό φάσμα την ώρα που το σύστημα υγείας είναι επιβαρυμένο από το προηγούμενο κύμα».

Τόνισε ότι ο μικρότερος αριθμός διασωληνωμένων που φτάσαμε το χειμώνα μετά το δεύτερο κύμα ήταν οι 244, ποτέ δεν πέσαμε σε μικρότερο αριθμό.

«Εάν δεν είχαμε συνθήκες περιορισμού, θα ζούσαμε ότι έζησε η Πορτογαλία το Ιανουάριο με τους ανθρώπους να βρίσκονται στα ασθενοφόρα και να μην έχουν που να τους κατεβάσουν», συμπλήρωσε.