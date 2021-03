Life

Η “Φάρμα” στο “Πρωινό”: η είσοδος των παικτών, οι ομάδες και οι πρώτες δυσκολίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίστηκαν σε ομάδες αφού συστήθηκαν, ενώ «ξεναγήθηκαν» στο νέο περιβάλλον διαβίωσης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες.