Οικονομία

Πέθανε ο Γιάννης Κωστόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σταδιοδρομία του στον τραπεζικό κλάδο που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών ο γνωστός τραπεζίτης Γιάννης Κωστόπουλος.Ο Γιάννης Κωστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε Ναυπηγός στο King’s College του Πανεπιστημίου Durham της Αγγλίας.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως το 1963. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας από το 1973 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής από το 1984 έως το 1996.

Από το 1996 έως το 2005 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank. Από τον Φεβρουάριο του 2005 έως τον Μάιο του 2014 διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ενώ τον Ιούνιο του 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.