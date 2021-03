Κοινωνία

ΕΔΕ για τον αστυνομικό και το σπασμένο φανάρι στην Πανόρμου (βίντεο)

Έρευνα σε βάρος του αστυνομικού που έχει καταγραφεί σε βίντεο να σπάει φανάρι οχήματος με γκλομπ.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για τους αστυνομικούς που βρέθηκαν χθες στα επεισόδια στην Πανόρμου και λίγο μετά καταγράφηκαν σε βίντεο να σπάνε φανάρια σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ που έκαναν περιπολία στην περιοχή, μετά τα επεισόδια, βγάζει το γκλομπ και χτυπά τα φανάρια αυτοκίνητου που είναι σταθμευμένο σε στενό κοντά στην πλατεία Χειροπούλου.

Στη συνέχεια οι μηχανές με τους αστυνομικούς αποχωρούν.

«Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν φαίνεται να χτυπά αστυνομικός το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σπασμένο σε προγενέστερο χρόνο», δήλωσαν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. στον ΑΝΤ1.

Είχαν προηγηθεί επεισόδια με συγκεντρωμένους που διαμαρτύρονταν στην πλατεία του μετρό της Πανόρμου για την αστυνομική βία στην Νέα Σμύρνη, κατά την οποία έγιναν τρεις συλλήψεις.

Κι εδώ βολτάρουν και κοπανάνε με γκλοπ τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στον άδειο δρόμο.#Πανόρμου #Χρυσοχοιδη_παραιτησου #antireport pic.twitter.com/9vgfq1n7cQ — Ο Νίκος ο Μπόβολος (@NikosBovolos) March 8, 2021

κι από κοντά pic.twitter.com/q0vaEBHdwH

— Ο Νίκος ο Μπόβολος (@NikosBovolos) March 8, 2021