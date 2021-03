Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια - Reuters: "Στον αέρα" οι παραδόσεις της Johnson & Johnson στην ΕΕ

Το μονοδοσικό εμβόλιο της εταιρείας αναμένεται να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στις 11 Μαρτίου.

Η αμερικανική Johnson & Johnson ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι είναι πιθανό να μην καταφέρει να παραδώσει τα 55 εκατομμύρια εμβόλια Covid-19 που είχε υποσχεθεί για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση, σχολιάζει το πρακτορείο, θα αποτελούσε ένα ακόμα πλήγμα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού, το οποίο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων από άλλες εταιρείες και αφήνει την ΕΕ πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία όσον αφορά το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης.

Η J&J προειδοποίησε την ΕΕ την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται «υπό πίεση» να πετύχει τον στόχο για το πρώτο τρίμηνο, δήλωσε ο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται αλλά φέρεται να συμμετέχει άμεσα στις εμπιστευτικές επαφές με την εταιρεία.

Τόνισε ότι η J&J δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πετύχει τελικά τον στόχο, αντιμετωπίζει όμως προβλήματα στον εφοδιασμό της με συστατικά του εμβολίου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Δεύτερος αξιωματούχος που επίσης διατηρεί την ανωνυμία του ανέφερε ότι η ΕΕ προσπαθεί να αυξήσει την χωρητικότητα των ευρωπαϊκών εργοστασίων που συσκευάζουν το εμβόλιο, σε μια προσπάθεια να εξομαλύνουν το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Το συμβόλαιο της J&J προβλέπει ότι τα εμβόλια που παράγονται σε εργοστάσιό της στην Ολλανδία αποστέλλονται στις ΗΠΑ για συσκευασία πριν εισαχθούν πίσω στην ΕΕ.

Το εμβόλιο της εταιρείας, το μόνο που απαιτεί μία μόνο δόση, αναμένεται να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στις 11 Μαρτίου, με την προοπτική να αρχίσουν οι εμβολιασμοί τον Απρίλιο.

Εκπρόσωπος της J&J αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ, αρκούμενος να επαναλάβει ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί για συνολικά 200 εκατ. δόσεις στην ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Κομισιόν, η οποία δέχεται επικρίσεις για τον αργό ρυθμό των εμβολιασμών, επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει

Ανάλογες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και οι ΗΠΑ, καθώς η J&J ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει μόνο 20 εκατομμύρια δόσεις τον Μάρτιο, σχεδόν το μισό από ό,τι είχε αρχικά υποσχεθεί.

Η διαφαινόμενη καθυστέρηση στις παραδόσεις της J&J έρχεται να προστεθεί στην ανακοίνωση της AstraZeneca ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους θα παραδώσει στην ΕΕ μόνο 40 από τις 90 εκατομμύρια δόσεις για τις οποίες είχε δεσμευτεί. Προειδοποίησε επίσης ότι οι παραδώσεις το δεύτερο τρίμηνο είναι πιθανό να μειωθούν στο μισό.

Σύμφωνα με το Reuters, η Pfizer και η Moderna σχεδιάζουν να πετύχουν τους στόχους που είχαν τεθεί για το πρώτο τρίμηνο, οι καθυστερήσεις όμως δεν αποκλείονται.