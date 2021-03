Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ελπίδες για θεραπεία με χάπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Merck.

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck κι ένα αμερικανικό εργαστήριο ανέφεραν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε δοκιμές ενός φαρμάκου που χορηγείται από το στόμα για την καταπολέμηση της COVID-19.

“Σε μια εποχή όπου υπάρχει ανεκπλήρωτη ανάγκη για αντιιικές θεραπείες κατά του νέους κορονοϊού, νιώθουμε πολύ καλά από αυτά τα προκαταρκτικά δεδομένα”, δήλωσε ο Wendy Painter, επικεφαλής ιατρός της αμερικανικής εταιρείας, Ridgeback Biotherapeutics.

Τον Ιανουάριο, η Merck σταμάτησε τις έρευνες σε δύο υποψήφια εμβόλια COVID-19. Έκτοτε έχει επικεντρωθεί σε έρευνες για δύο προϊόντα για τη θεραπεία της νόσου. Ένα από αυτά είναι ένα χάπι με δραστική ουσία την μολνοπιραβίρη (molnupiravir), το οποίο έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την Ridgeback Biotherapeutics.

Αυτό το φάρμακο προκάλεσε σημαντική μείωση του ιικού φορτίου των ασθενών μετά από πέντε ημέρες θεραπείας, σύμφωνα με την Merck.

H δοκιμή Φάσης 2 (οι δοκιμές φαρμάκων έχουν τρία στάδια πριν από την έγκριση ενός προϊόντος) πραγματοποιήθηκε σε 202 μη νοσηλευόμενους ασθενείς με συμπτώματα COVID-19.

Δεν προέκυψε κάποιο έκτακτο πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου. Από τα τέσσερα σοβαρά ανεπιθύμητα περιστατικά που αναφέρθηκαν, κανένα δεν θεωρήθηκε ότι σχετίζεται με την λήψη του φαρμάκου, σύμφωνα με την Ridgeback.

Αντιικά από του στόματος φάρμακα, όπως η οσελταμιβίρη (oseltamivir) και η ζαναμιβίρη (zanamivir) μερικές φορές συνταγογραφούνται ενάντια στην εποχική γρίπη. Αλλά οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κάτι παρόμοιο για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Η ταχύτερη μείωση του ιικού φορτίου σε ασθενείς με COVID-19 πρώιμου σταδίου, που υποβάλλονται σε θεραπεία με μολνοπιραβίρη, αφήνει πολλές υποσχέσεις, δήλωσε ο William Fischer, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας .

«Εάν αυτή η έρευνα επιβεβαιωθεί από πρόσθετες μελέτες, τότε τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Ειδικά από την στιγμή που ο κορονοϊός SARS-CoV-2 συνεχίζει να εξαπλώνεται και να εξελίσσεται παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Fischer.

Η Merck εργάζεται επίσης σε άλλο ένα φάρμακο από το στόμα για την COVID-19, που ονομάζεται MK-711.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από κλινικές δοκιμές δείχνουν μείωση πάνω από 50% του κινδύνου θανάτου, ή αναπνευστικού προβλήματος σε ασθενείς που νοσηλεύονται με μέτρια έως σοβαρή COVID-19, ανέφερε η εταιρεία τον Ιανουάριο.

Πηγή: https://medicalxpress.com