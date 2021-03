Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: “Πόλεμος” στην πλατεία - Άγρια επίθεση δέχθηκαν αστυνομικοί (βίντεο)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία. Σφοδρές συγκρούσεις, μολότοφ και χημικά. Έκκληση Μητσοτάκη για αποκλιμάκωση της έντασης.

Εμπόλεμη ζώνη θύμισε το βράδυ της Τρίτης η Νέα Σμύρνη, καθώς στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε ενάντια στην αστυνομική βία, μετά το επεισόδιο της περασμένης Κυριακής, ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις.

Ομάδα νεαρών, από τους περίπου 5.000 ανθρώπους που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, εξαπέλυσε επίθεση με μολότοφ, μπετόβεργες και καδρόνια κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ενώ οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας προχώρησαν σε 10 συλλήψεις.

Το ντοκουμέντο της άγριας επίθεσης στον αστυνομικό

Μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΡΑΣΗ δέχθηκαν επίθεση από νεαρούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να βρεθεί στο έδαφος. Οι δράστες έτρεξαν και συνέχισαν να τον ξυλοκοπούν, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Επί τόπου, έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ έγινε αγώνας δρόμου για να φθάσει ασθενοφόρο και διασώστες του ΕΚΑΒ για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός διακομίσθηκε το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου αργότερα μετέβησαν ο Υφυπουργός της Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για τα επεισόδια

«Την 18.00 ώρα σήμερα, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων, Σωματείων και Συλλογικοτήτων πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (5.000) περίπου ατόμων, στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Την 18.45 ώρα, 3.000 άτομα περίπου από τους συγκεντρωμένους πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Εφέσου και Πλαστήρα με κατεύθυνση το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης.

Πλησιάζοντας τον αστυνομικό φραγμό προ του Τμήματος, ομάδα 400 περίπου ατόμων που προηγείτο της πορείας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και κρατώντας στα χέρια τους μολότοφ, φωτοβολίδες, καπνογόνα, καδρόνια, μπετόβεργες και άλλα αντικείμενα ανέπτυξε ταχύτητα και επιτέθηκε με σφοδρότητα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας χρήση των αναγκαίων μέσων τους απέκρουσε.

Στη συνέχεια οι επιτιθέμενοι χωρίσθηκαν σε ομάδες και συνέχισαν επιθέσεις με πρωτοφανή σφοδρότητα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε καταστήματα, αυτοκίνητα και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να απαντήσουν με λελογισμένη χρήση δακρυγόνων λόγω του πυκνοκατοικημένου της περιοχής και με ρίψεις νερού.

Υπάρχουν 3 τουλάχιστον τραυματίες αστυνομικοί. Πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμή 10 συλλήψεις.»

Μητσοτάκης για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά

«Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι, απόψε, στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Και η ζωή ενός συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνίσει», τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που συγκλόνισαν το βράδυ της Τρίτης τη Νέα Σμύρνη.

Απευθυνόμενος ειδικά στη νεολαία, ο Πρωθυπουργός είπε: «Αυτές τις στιγμές πρέπει να επικρατήσει απ’ όλους αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και απευθύνομαι ειδικά στους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν. Όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά.»

Παράλληλα φρόντισε να στείλει κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να διχάσει τον ελληνικό λαό. «Δυστυχώς, κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξής: To βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μας διχάσει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα όσους επέλεξαν με πράξεις βίας να αμαυρώσουν μια ειρηνική διαμαρτυρία χιλιάδων κατοίκων, μαθητών εργαζομένων και καταστηματαρχών της Νέας Σμύρνης. Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση σε άνδρα της ελληνικής αστυνομίας. Η βία δεν απαντιέται με βία. Η βία μόνο δικαιώνει τη βία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλοι μαζί να απομονώσουμε τους οπαδούς της βίας, από όπου και αν προέρχονται», υπογραμμίζει το Κίνημα Αλλαγής. Καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση που οδήγησε στον τραυματισμό αστυνομικού, επιρρίπτει ευθύνες σε Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για ρεσιτάλ ανευθυνότητας, με το στήσιμο ενός σκηνικού σύγκρουσης, πόλωσης και διχασμού.

Από την πλευρά του το ΚΚΕ δηλώνει πως «Ο απαράδεκτος τραυματισμός του αστυνομικού και όσα εκτυλίσσονται σήμερα στη Νέα Σμύρνη σε καμιά περίπτωση δεν αθωώνουν την κυβέρνηση της ΝΔ από τις ευθύνες που έχει για το κλίμα αστυνομοκρατίας που συνεχίζει να επιβάλλει».

To ΜέΡΑ25 κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, ότι η «ατυχής» έμπνευσή του «να υπενθυμίσει ότι το βράδυ των εκλογών υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων, υπογράμμισε με τον πιο ειρωνικό τρόπο πως έχει αποτύχει και στα τρία», συμπληρώνοντας πως «Όποιος σπέρνει θύελλες, θερίζει καταιγίδες».