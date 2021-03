Αθλητικά

Champions League: επική πρόκριση της Πόρτο

Η Γιουβέντους έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια του ματς.

Τεράστια πρόκριση, παρά το ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 54ο λεπτό, πανηγύρισε η Πόρτο στο Τορίνο, μετά την ήττα της με 3-2 από την Γιουβέντους, στη ρεβάνς των νοκ άουτ αγώνων του Champions League.

Το 2-1 στο «Ντραγκάο» αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, η οποία με εξαιρετική τακτική και με σύμμαχο την τύχη μετά την αποβολή του Ταρέμι, έμεινε «όρθια» και πήγε το ματς στην παράταση, όπου με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Σέρτζιο Ολιβέιρα κατάφερε να προκριθεί στους προημιτελικούς της διοργάνωσης. Το γκολ του Ραμπιό στο 117΄ έδωσε κάποιες ελπίδες στους «μπιανκονέρι» στα τελευταία λεπτά, ωστόσο, άμυνα των Πορτογάλων πήρε άριστα.

Η αποβολή του Ταρέμι μέσα σε δύο λεπτά (είδε την πρώτη κίτρινη στο 52΄ και στο 54΄ την δεύτερη) βοήθησε την Γιουβέντους να στείλει το ματς στην παράταση. Το προβάδισμα της Πόρτο στο 19΄ με το πέναλτι του Ολιβέιρα κράτησε μέχρι το 49΄, όταν από ασίστ του Ρονάλντο ο Κιέζα έφερε το ματς στα ίσια και στο 63΄, εννέα λεπτά μετά την έξοδο του Ταρέμι, ο Ιταλός διεθνής στράικερ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα στο Ντραγκάο.

Η «Γιουβε» έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια του ματς, όταν το σουτ του Κουαδράδο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μαρτσεσίν.

