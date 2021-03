Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: υπάρχει πολιτικός εναγκαλισμός με φαινόμενα που παράγουν βία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Επικρατείας, έκανε λόγο για κηρύγματα μίσους από νεοαγανακτισμένους, «δείχνοντας» την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο Υπουργός Επικράτειας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να παραδοθεί στα κηρύγματα διχασμού και μισαλλοδοξίας, κάνοντας λόγο για «κηρύγματα μίσους από νεοαγανακτισμένους».

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Κυβέρνηση καταδικάζει τα φαινόμενα βίας από όπου κι αν προέρχονται, αλλά δεν δέχεται το ότι «η βία φέρνει βία» γιατί αυτό αποτελεί το τέλειο άλλοθι για τον διχασμό, εξηγώντας ότι είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που είδαμε χθες με την επίθεση που θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή του αστυνομικού που λιντσαρίστηκε από μια ομάδα κουκουλοφόρων και του περιστατικού της Κυριακής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, το οποίο από την πρώτη στιγμή διερευνάται και θα αποδοθούν ευθύνες.

Ο Υπουργός Επικρατείας, επεσήμανε ότι υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας και της πολιτικής που επενδύουν πάνω στην αγανάκτηση πολιτών, την οποία τα ίδια καλλιεργούν. Συνέχισε λέγοντας πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη υγειονομική κρίση, αλλά κάποια κόμματα και συλλογικότητες κάνουν καλέσματα βάζοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Επίσης ο κ. Γεραπετρίτης, είπε ότι υπάρχει ένας πολιτικός εναγκαλισμός με φαινόμενα που παράγουν βία, όπως είναι η στήριξη στον Δημήτρη Κουφοντίνα και η κάλυψη παράνομων καταλήψεων όπως αυτή στο ΑΠΘ, κατονομάζοντας την αξιωματική αντιπολίτευση.